DOLAR
41,02 0,05%
EURO
48,05 -0,56%
ALTIN
4.507,59 -0,62%
BITCOIN
4.592.156,83 0,29%

Kanada ve Hindistan 10 Ay Sonra Karşılıklı Büyükelçi Atadı

Kanada ve Hindistan, Hardeep Singh Nijjar'ın ölümü sonrası 10 ay aradan sonra karşılıklı büyükelçi atadı; Christopher Cooter ve Dinesh Patnaik göreve geliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:44
Kanada ve Hindistan 10 Ay Sonra Karşılıklı Büyükelçi Atadı

Kanada ve Hindistan 10 ay sonra karşılıklı büyükelçi atadı

Kanada ile Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesi nedeniyle kopan diplomatik ilişkilerin ardından, 10 aylık aradan sonra karşılıklı büyükelçi ataması yaparak ilişkileri normalleştirme sürecine girdi.

Atamalar

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Christopher Cooter'ın Kanada'nın Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görevlendirileceğini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise İspanya'da görev yapan Büyükelçisi Dinesh Patnaik'in kısa süre içinde Ottawa'ya atanacağını bildirdi.

Diplomatik normalleşme ve geçmiş gerilim

İki ülke, 18 Haziran'da G7 Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi törenle karşılayan Mark Carney liderliğindeki Kanada yönetiminin görüşmeleri sonrasında üst düzey diplomatların göreve dönmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Gerilim, Kanada polisinin Hindistan hükümetiyle bağlantılı şiddet içeren suç faaliyetlerinin devam ettiğine dair iddialara ilişkin bulgular ortaya koymasının ardından tırmanmıştı. Kanada hükümeti, 14 Ekim 2024'te aralarında Hindistan’ın Ottawa Büyükelçisinin de bulunduğu 6 Hint diplomatı sınır dışı etme kararı almış; Hindistan Dışişleri Bakanlığı da aynı gün Yeni Delhi’deki 6 Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararıyla karşılık vermişti.

KLF ve Nijjar olayı

KLF, "Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen örgüt olarak Pencap'ın yanı sıra Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak gördüğünü savunuyor. Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesi iki ülke ilişkilerinde önemli bir gerilim kaynağı olmuştu.

Vize hizmetleri

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International, Hindistan misyonundan gelen bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadelerini paylaşmıştı.

Her iki tarafın da karşılıklı büyükelçi atamalarıyla diplomatik kanalları yeniden güçlendirme yönünde adım attığı değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
3
Gaye Özen'in 'Nefes' Minyatür Sergisi Datça'da Açılıyor
4
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
5
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
6
Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta Sürpriz Korolu Gösteri
7
Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı