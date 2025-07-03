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Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali Başladı

Göreme'de başlayan festival, atçılığın kültürel önemini vurguluyor ve gelecekte geleneksel bir etkinlik olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 20:36
Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali Başladı

Nevşehir'de Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali Coşkuyla Başladı

Nevşehir'in Göreme beldesinde büyük bir heyecanla başlayan Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Eski Pers dilinde 'Güzel atlar ülkesi' anlamına gelen Kapadokya'nın eşsiz doğasını ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen festival, Nevşehir Valiliği'nin himayesinde ve Göreme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Festivalin Açılışı ve Geçit Töreni

Festival, peri bacalarıyla dolu Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alanda hayata geçirildi. Etkinliğin açılışında, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nda yetiştirilen atlar ile farklı illerden gelen binicilerin geçidi sahne aldı.

Vali Ali Fidan'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli turizm aktiviteleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Festivalin gelecek yıllarda geleneksel bir etkinlik haline geleceğinin altını çizen Fidan, atın Anadolu kültüründeki yeri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"At, milletimizin tarihinde ve Türk kültüründe çok önemli yere sahip. Sadece bir binek değil, aynı zamanda sırdaş, yoldaş, kader ortağıdır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya geldiğimiz yüzyıllar boyunca milletimizin en kadim dostlarından birisidir. Bu festival, gelenekle geleceği buluşturan bölgemizin kültürel değerlerini tanıtan ve yaşatan önemli bir etkinlik olacaktır."

Festival, Geleneksel Bir Kutlama Olacak

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise festivalin her yıl daha da geliştirileceğini ve sürdürüleceğini ifade etti. Konuşmaların ardından, etkinlikler kapsamında atlı savaş sanatları gösterisi ve cirit müsabakaları yapıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı. Eski Pers...

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı. Eski Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alanda düzenlendi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı. Eski Pers...

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı. Eski Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alanda düzenlendi.

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