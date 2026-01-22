Kapadokya’da Asayiş Atlı Jandarmaya Emanet

JAKEM’e bağlı atlı jandarma timleri Kapadokya’da turistik alanlarda güvenlik ve caydırıcılık sağlıyor; eğitim, nakil ve barınma süreçleri JAKEM tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:01
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’na bağlı atlı jandarma birlikleri, Kapadokya bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanmasına önemli katkı sunuyor.

Turist yoğunluğunda güvenlik ve caydırıcılık

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya’da atlı jandarma timleri, hem güvenliği sağlıyor hem de caydırıcı bir unsur olarak bölgede devriye görevleri gerçekleştiriyor.

Eğitim, sevk ve barınma süreçleri

Nevşehir’de bulunan JAKEM Komutanlığında uzun ve kademeli bir eğitim sürecinden geçirilen atlar, kalabalık alanlarda görev yapabilme, ani gelişen olaylara karşı soğukkanlılık ve binicileriyle tam uyum içinde hareket edebilme kabiliyeti kazanıyor.

JAKEM Komutanlığı Atlı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Enes Turgut, atlı jandarma birliklerinin görev alanlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Atlı jandarma takım ve timlerimiz; Antalya Beldibi, Çanakkale Merkez, Muğla Ölüdeniz, Elazığ Merkez, İstanbul Topkapı Sarayı, İzmir Konak, Kocaeli Kandıra ve Van Edremit’te daimi olarak görev yapmaktadır" dedi.

Yaz dönemlerinde geçici görevlendirmelerin arttığını belirten Turgut, "Özellikle yaz sezonu içerisinde tarihi ve turistik bölgeler, milli parklar, korumalı alanlar ve mesire yerlerinde görev yapmak maksadıyla, belirlenen il jandarma komutanlıkları emrine geçici görevlendirmeler yapılmaktadır" diye konuştu.

Atların sevk ve barınma süreçlerine de değinen Üsteğmen Turgut; "Atlarımızın nakilleri, bu amaçla özel olarak tasarlanmış at taşıma araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Görev yaptıkları illerdeki barınmaları ise daimi veya seyyar barınaklarla sağlanmaktadır" dedi.

Bölge için çok yönlü katkı

Kapadokya’nın doğal ve tarihi yapısına uygun şekilde görev yapan atlı jandarma timleri, hem vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin güvenliğini sağlarken, bölgenin simgelerinden biri haline gelerek ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

