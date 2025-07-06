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Kapadokya'da At Güzellik Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Nevşehir'de düzenlenen 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' kapsamındaki At Güzellik Yarışması, görsel bir şölen sundu.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 20:01
Kapadokya'da At Güzellik Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Nevşehir'de At Güzellik Yarışması Düzenlendi

Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi'nin ev sahipliğiyle gerçekleştirilen 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' çerçevesinde, 'At Güzellik Yarışması' yapıldı.

Toplamda 55 atın katılım gösterdiği yarışmada, atlar bakıcıları tarafından özenle hazırlandı ve seyircilerin yanı sıra jürinin önüne çıktı. Jüri heyeti, yarışmaya katılan atların fiziki ve kas yapısını, görünümünü ve verilen talimatlara uyumunu değerlendirdi.

Yarışmacıların Gururu

Yarışmaya katılan Asiye Karaca, “Nabız” adlı atını özel olarak yarışma için hazırladığını belirterek, etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Karaca, “Kapadokya, güzel atlar diyarı olarak biliniyor. Biz de Türkiye'de sayıca nadir olan Ahal Teke atımızla yarışmaya katıldık, heyecanlıyız.” dedi.

Bir diğer yarışmacı Berkan Koray Yıldırım ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Atlar, biz Türklerin vazgeçilmez simgesi. Kayseri'den yarışma için atımı getirdim. Arap atı kategorisinde katılım sağlıyoruz.” diye konuştu.

Ödüller ve Kazananlar

Jürinin değerlendirmeleri sonucu, Arap Atı kategorisinde "Yağız", Frizyan kategorisinde "Bertus", Avrupa Pinto kategorisinde "Zıpkın", Yerli Pinto kategorisinde "Mavi", Tinker kategorisinde "Görkem" ve Yerli At kategorisinde "Gece" festivalin en güzel atları olarak seçildi.

Etkinlik sırasında ayrıca, at üzerinde oynanan ve yerdeki topun attan inmeden alındığı spor dalı olan horseball müsabakası da düzenlendi. Bu renkli etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik...

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik Yarışması" yapıldı. 55 atın katıldığı yarışmada, bakıcıları tarafından hazırlanan atlar, seyircilerin ve jürinin önüne çıktı.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik...

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik Yarışması" yapıldı. 55 atın katıldığı yarışmada, bakıcıları tarafından hazırlanan atlar, seyircilerin ve jürinin önüne çıktı.

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