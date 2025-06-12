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Kapadokya'da Öğrenciler Gökyüzünde Kitap Okudu

Nevşehir'de öğretmen ve öğrenciler, sıcak hava balonuyla gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 07:11
Kapadokya'da Öğrenciler Gökyüzünde Kitap Okudu

Kapadokya'da Eğitimde Yenilikçi Yaklaşım

Nevşehir'de, öğretmenler ve öğrenciler, sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve 'Maarif 50 Vizyonu' projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kitapla Yükselen Ufuklar Projesi

Gazi Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulanan 'Kitapla Yükselen Ufuklar' projesi çerçevesinde çeşitli okuma etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, Çat beldesinde gün doğumu vaktinde hazırlanan sıcak hava balonlarına binen 60 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Göklerde Kitap Okumanın Keyfi

Katılımcılar, Kapadokya'nın muhteşem doğal güzelliklerini kuşbakışı izlerken, gökyüzünde kitap okumanın keyfini çıkardılar. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu etkinliğin öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme amacı taşıdığını vurgulayarak, "'Türkiye Yüzyılı'na donanımlı bireyler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Öğrencilerden Müberra Pamuk, bu etkinliğin kitap okuma farkındalığı için önemli olduğunu belirtirken, "Balona binip kitap okumak çok eğlenceliydi" dedi. Diğer bir öğrenci Mahmut Bilen ise, daha önce hiç balona binmediğini ve hem gökyüzünde hem de kitap okumanın keyfini yaşadığını ifade etti.

Berkay Özgü de, balonların oluşturduğu manzarayı ilk kez gördüğünü ve gökyüzünde kitap okumanın ilgi çekici bir deneyim olduğunu dile getirdi. Öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu dört sıcak hava balonu, Çat Vadisi çevresinde yaklaşık bir saat boyunca uçtu.

Nevşehir'de, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonuyla...

Nevşehir'de, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonuyla yükseldikleri gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Çat beldesinde gün doğumu vaktinde ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonlarına ellerinde kitaplarıyla binen 60 öğrenci ve öğretmen, Kapadokya semalarına yükseldi. Katılımcılar, hem bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi hem de gökyüzünde kitap okumanın keyfini yaşadı.

Nevşehir'de, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonuyla...

Nevşehir'de, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonuyla yükseldikleri gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Çat beldesinde gün doğumu vaktinde ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonlarına ellerinde kitaplarıyla binen 60 öğrenci ve öğretmen, Kapadokya semalarına yükseldi. Katılımcılar, hem bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi hem de gökyüzünde kitap okumanın keyfini yaşadı.

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