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Kapıkule'de 318 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda 318 kilogram uyuşturucu yakalandı, 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:38
Kapıkule'de 318 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyon sonucunda toplamda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan iki tırı risk analizleri doğrultusunda x-ray taramasına tabi tuttu.

Detaylı Arama Yapıldı

Tırların belirli bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edilince, dedektör köpekler ile detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, bir tırda 105 kilogram, diğerinde ise 213 kilogram uyuşturucu maddesi bulundu. Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirdiği de belirlendi.

Fiziki Takip ve Tutuklamalar

Operasyonun ardından tırlardan bir tanesi fiziki takibe alındı. Ekipler, İstanbul'da yaptıkları çalışmanın devamında uyuşturucu alıcılarını yakaladı. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde, gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 318 kilogram uyuşturucu ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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