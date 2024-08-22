Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kapıkule'de Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor

Yıllık izinlerini memlekette geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:45
Kapıkule'de Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor

Kapıkule'de Dönüş Yoğunluğu

Yıllık tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere geri dönme yolculuğu sürüyor. Bu dönemde, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Gurbetle Dolu Bir Yolculuk

Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin hızlı geçtiğini ifade etti. "Karadeniz’in tüm illerini gezdim. Artık dönüş yoluna geçtik. 35 yıldır gurbetteyiz ve memleket özlemi içimizde bir burukluk yaratıyor. Burayı görünce çok seviniyoruz. Burada ayrı bir özgürlük ve hasret var" dedi.

Altınışık, memleket özlemini bir nebze azaltmak için yanında yöresel ürünler de götürdüğünü kaydetti.

Duygusal Bir Dönüş

Ankara’dan Almanya’ya dönen Haydar Ateş ise dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi. Tatilini Alanya, Çeşme, İzmir ve Antalya’da geçirdiğini belirten Ateş, "Gelecek yılı iple çekiyorum" dedi.

Uzun Yılların Hasreti

Trabzon'dan Almanya'ya giden Abdullah Pervaneli, 41 yıldır gurbette yaşadığını anlattı. "Tatilimizi Trabzon ve İstanbul’da geçirdik. Bol bol yaylaları gezdik. İnşallah seneye tekrar buluşuruz" diye konuştu.

Bursa’dan Almanya’ya dönen Seyhan Emeç de gurbette yaşamanın zor olduğunu vurguladı. "Gurbetçi olmak anlatılmaz, yaşanır. 22 yıldır Almanya’da yaşıyoruz. Dönerken yanımda yöresel ürünler götürüyorum. Ailem Gemlik’te yaşıyor, oradan zeytin götürüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor