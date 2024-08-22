Kapıkule'de Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor

Kapıkule'de Dönüş Yoğunluğu

Yıllık tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere geri dönme yolculuğu sürüyor. Bu dönemde, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Gurbetle Dolu Bir Yolculuk

Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin hızlı geçtiğini ifade etti. "Karadeniz’in tüm illerini gezdim. Artık dönüş yoluna geçtik. 35 yıldır gurbetteyiz ve memleket özlemi içimizde bir burukluk yaratıyor. Burayı görünce çok seviniyoruz. Burada ayrı bir özgürlük ve hasret var" dedi.

Altınışık, memleket özlemini bir nebze azaltmak için yanında yöresel ürünler de götürdüğünü kaydetti.

Duygusal Bir Dönüş

Ankara’dan Almanya’ya dönen Haydar Ateş ise dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi. Tatilini Alanya, Çeşme, İzmir ve Antalya’da geçirdiğini belirten Ateş, "Gelecek yılı iple çekiyorum" dedi.

Uzun Yılların Hasreti

Trabzon'dan Almanya'ya giden Abdullah Pervaneli, 41 yıldır gurbette yaşadığını anlattı. "Tatilimizi Trabzon ve İstanbul’da geçirdik. Bol bol yaylaları gezdik. İnşallah seneye tekrar buluşuruz" diye konuştu.

Bursa’dan Almanya’ya dönen Seyhan Emeç de gurbette yaşamanın zor olduğunu vurguladı. "Gurbetçi olmak anlatılmaz, yaşanır. 22 yıldır Almanya’da yaşıyoruz. Dönerken yanımda yöresel ürünler götürüyorum. Ailem Gemlik’te yaşıyor, oradan zeytin götürüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.