Kapıkule'de Tarihi Rekor: Saatte 96 Tır İşlem Gördü

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule'de saatte 96 tırla tarihi rekor kırıldığını; bekleme sürelerinin 74 saatten 14 saate, frigolarda 24 saatten 2 saate indiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:08
Kapıkule'de Tarihi Rekor: Saatte 96 Tır İşlem Gördü

Kapıkule'de Tarihi Rekor: Saatte 96 Tır İşlem Gördü

Edirne Valisi Yunus Sezer duyurdu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısında bir saatte 96 tıra işlem yapılarak tarihi bir rekor kırıldığını açıkladı.

Sezer, ihracattaki artışla birlikte tır geçişlerinde yoğunluk yaşandığını, alınan ilave tedbirlerle geçişlerin hızlandığını ve bunun ülke ihracatına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Edirne'de 4 sınır kapımız bulunduğunu hatırlatan Sezer, "ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var" dedi; bunların 1 milyon 409 bininin tır olduğunu vurguladı. Kasım ayı itibarıyla geride bırakılan bir haftada toplam 80 bin 500 giriş ve çıkış kaydedildiğini, bunun 29 bininin tır giriş ve çıkışı olduğunu aktardı.

Kapıkule özelinde 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı bulunduğunu, bunlardan 8 bin 512'sinin krizin başladığı dönemdeki araç giriş-çıkışını kapsadığını söyledi.

Alınan tedbirlerle bekleme sürelerinde ciddi azalma sağlandığını belirten Sezer, "özellikle çadırlı tırlarda bekleme süresini 74 saatten 14 saate indirmiş durumdayız" dedi. Ayrıca, "Frigolarda, yani acil geçişi gerektiren tırlarda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saate inmiş durumda" diye ekledi.

Vali Sezer'e bölge ziyaretinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş eşlik etti. Sezer, emeği geçen gümrük, emniyet ve jandarma personeline, ayrıca Bulgaristan tarafına teşekkür etti ve "saatlik 96'ya çıktık tır geçişinde" sözleriyle rekoru vurguladı.

Sezer, önümüzde yaklaşık bir aylık yoğun bir dönem bulunduğunu, tır parkında bekleme sürelerini daha da kısaltmak ve hızlı geçişi sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KAPIKULE’DE REKOR GEÇİŞ: 1 SAATTE 96 TIR İŞLEM GÖRDÜ

KAPIKULE’DE REKOR GEÇİŞ: 1 SAATTE 96 TIR İŞLEM GÖRDÜ

KAPIKULE’DE REKOR GEÇİŞ: 1 SAATTE 96 TIR İŞLEM GÖRDÜ

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı