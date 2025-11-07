Kapıkule'de Tarihi Rekor: Saatte 96 Tır İşlem Gördü

Edirne Valisi Yunus Sezer duyurdu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısında bir saatte 96 tıra işlem yapılarak tarihi bir rekor kırıldığını açıkladı.

Sezer, ihracattaki artışla birlikte tır geçişlerinde yoğunluk yaşandığını, alınan ilave tedbirlerle geçişlerin hızlandığını ve bunun ülke ihracatına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Edirne'de 4 sınır kapımız bulunduğunu hatırlatan Sezer, "ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var" dedi; bunların 1 milyon 409 bininin tır olduğunu vurguladı. Kasım ayı itibarıyla geride bırakılan bir haftada toplam 80 bin 500 giriş ve çıkış kaydedildiğini, bunun 29 bininin tır giriş ve çıkışı olduğunu aktardı.

Kapıkule özelinde 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı bulunduğunu, bunlardan 8 bin 512'sinin krizin başladığı dönemdeki araç giriş-çıkışını kapsadığını söyledi.

Alınan tedbirlerle bekleme sürelerinde ciddi azalma sağlandığını belirten Sezer, "özellikle çadırlı tırlarda bekleme süresini 74 saatten 14 saate indirmiş durumdayız" dedi. Ayrıca, "Frigolarda, yani acil geçişi gerektiren tırlarda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saate inmiş durumda" diye ekledi.

Vali Sezer'e bölge ziyaretinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş eşlik etti. Sezer, emeği geçen gümrük, emniyet ve jandarma personeline, ayrıca Bulgaristan tarafına teşekkür etti ve "saatlik 96'ya çıktık tır geçişinde" sözleriyle rekoru vurguladı.

Sezer, önümüzde yaklaşık bir aylık yoğun bir dönem bulunduğunu, tır parkında bekleme sürelerini daha da kısaltmak ve hızlı geçişi sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

