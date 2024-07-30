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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule'de bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:45
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, güvenlik güçleri tarafından bir tırda toplam 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması sonucu, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı vakalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu.

Tutuklama Süreci

Tırda yapılan detaylı arama neticesinde 25 kilo 640 gram skunk bulunurken, tırın sürücüsü E.K.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra, zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

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