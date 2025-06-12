KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı İlk Kez Endonezya'da Sergilendi

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı, İlk Kez Endonezya'da Tanıtıldı

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT), Endonezya'nın Jakarta kentinde, Indo Defence Expo & Forum 2025 etkinliğinde ilgiyle karşılandı. Bu önemli lansman, FNSS tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

FNSS ve PT Pindad İşbirliği

KAPLAN ZPT, Endonezya Ordusu için PT Pindad ile ortaklaşa geliştirilen bir projedir. Proje kapsamındaki ilk araç Türkiye’de, FNSS tesislerinde, ikincisi ise Endonezya’da üretilerek 2024 yılında teslim edilmeye hazırlanıyor.

Paletli Personel Taşıyıcı Programında Önemli Rol

Türkiye'nin ilk tank sınıfı ihracatının gerçekleştirilmesi, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın FNSS ve PT Pindad'a yönelmesinde etkili oldu. Buna dayalı olarak, 2024 yılında Endonezya Savunma Bakanlığı ile PT Pindad arasında 30 ton sınıfı paletli personel taşıyıcılar için bir sözleşme imzalandı.

Teknik Özellikler ve Beka Kabiliyeti

KAPLAN ZPT, modern tasarım mimarisiyle gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahiptir, böylece muharebe alanında üstün bir beka kabiliyeti sunmaktadır. Araç, toplamda 13 personel taşıma kapasitesine sahip olup, her türlü arazi koşulunda yüksek hızda hareket etme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, 360 derece durumsal farkındalık kameraları gibi çeşitli görev ekipmanlarının entegrasyonuna olanak tanıyan açık mimarili bir arayüze sahiptir. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen KAPLAN ZPT, 450 kilometreyi aşan operasyonel menzil sunarak uzun mesafeli görevler için uygun bir çözüm oluşturuyor.

Modüler Tasarım ve Görev Kapasitesi

KAPLAN ZPT'nin modüler tasarımı, çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapılandırılmasına olanak tanır. İnsanlı veya insansız kule sistemleri ile entegrasyon seçenekleri sunan bu araç, hafif ve orta kalibre silah sistemleri ile donatılabiliyor.

Sonuç olarak, KAPLAN ZPT, modern muharebe tehdidine karşı etkili bir çözüm sunarak, çeşitli askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT), ilk kez Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025'te (IndoDefence 2025) sergilendi.

KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT), ilk kez Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025'te (IndoDefence 2025) sergilendi.