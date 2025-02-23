Kar Rezaleti: Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta 385 Yerleşim Yolu Kapandı

Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:48
Kar Rezaleti: Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta 385 Yerleşim Yolu Kapandı

Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yoğun kar yağışı, Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat’ta ulaşımda büyük aksaklıklara yol açtı. Toplamda 385 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Samsun Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, kentte 67 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Amasya'da da 16 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Tokat’ta ise kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Sinop’ta ise en fazla etkilenen yerlerde 282 köy yolu aracılığıyla ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için hızla çalışmalarına devam ediyor. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yolların yeniden açılması bekleniyor.

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