Kar, sağanak ve fırtına Türkiye’yi vuracak! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Ankara, Samsun, Çanakkale...

Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yağış bekleniyor.





Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Mersin'in doğusunda ise yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar hızı saatte 40-80 km arasında olabilir.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görülebileceği, ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.





Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.