Kar, sağanak ve fırtına Türkiye’yi vuracak! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Ankara, Samsun, Çanakkale...
Meteoroloji raporlarına göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde çeşitli hava koşulları bekleniyor. Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı gözlemlenecek. İstanbul çevresi, Samsun, Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nda ise sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek. Özellikle Mersin'de yoğun yağışlar beklenirken, Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ise kuvvetli fırtına etkili olabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Mersin'in doğusunda ise yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar hızı saatte 40-80 km arasında olabilir.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görülebileceği, ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.