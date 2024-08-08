Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafik akışının yavaşlaması, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymak büyük önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nda Değişiklikler

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, Anadolu Otoyolu'nun Samandıra Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülme çalışmaları sebebiyle Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yol üzerinden tek şerit gidiş ve tek şerit geliş şeklinde sürdürülmektedir.

Bolu Dağı Geçişi'nde Yenileme Çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilmektedirler.

Gaziantep ve Samsun'daki Çalışmalar

Gaziantep çevre yolunun Burç bölgesinde alt geçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Öte yandan, Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle de ulaşım kontrol altında devam etmektedir.

Patlatmalı Yapım Çalışmaları ve Diğer Projeler

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerekçesiyle 10.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Ayrıca, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 161-162. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Devrek-Zonguldak ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda, 0-74. kilometreler arasında yapılacak gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00’e kadar her iki yönde trafiğe tek şeritten kontrollü izin verilecektir.

Son olarak, Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.