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Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarında çeşitli yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:54
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, bu kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki enerji panolarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle dekoratif aydınlatma sistemi devre dışı bırakıldı.

Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı ve ulaşım orta ile sol şeritlerden kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu'nun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolu'nun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolundaki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolında bulunan Yeşilovacık T-1 Tüneli'ndeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'ndeki çalışmalardan dolayı sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ayrıca, Manavgat-Alanya yolu'nun 2-6., Zonguldak-Devrek-Mengen yolu'nun 9-10., ve Adıyaman-Şanlıurfa yolu'nun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

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