Kara Yollarında Güncel Durum: Onarım Çalışmaları ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Ankara-Konya yolu (35-45. kilometreler): Onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu - Lüleburgaz Kavşağı (İstanbul istikameti 0-2. kilometreler): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu sebeple Edirne istikametinden gelen sürücüler için Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı.

Hopa-Borçka-Artvin yolu (47-65. kilometreler): 9 tünelde yapılan temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu (30-33. kilometreler): Patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı yolundan sürdürülecek.

Aydın-Denizli devlet yolu (12-14. kilometreler): Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolu (21-22. kilometreler): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Borçka-Muratlı yolu (6-8. kilometreler): Muratlı ve Karşıköy tünellerindeki temizlik çalışması nedeniyle saat 17'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ordu-Fatsa yolu (17-21. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu (26-33. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolu (9-12. kilometreler): Asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Genel uyarı: Sürücüler, çalışma bölgelerinde hızlarını düşürmeli ve yönlendirmelere eksiksiz uymalıdır.