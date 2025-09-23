Kara Yollarında Güncel Durum: Onarım Çalışmaları ve Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor; sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 08:17
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Ankara-Konya yolu (35-45. kilometreler): Onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu - Lüleburgaz Kavşağı (İstanbul istikameti 0-2. kilometreler): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu sebeple Edirne istikametinden gelen sürücüler için Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı.

Hopa-Borçka-Artvin yolu (47-65. kilometreler): 9 tünelde yapılan temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu (30-33. kilometreler): Patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı yolundan sürdürülecek.

Aydın-Denizli devlet yolu (12-14. kilometreler): Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolu (21-22. kilometreler): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Borçka-Muratlı yolu (6-8. kilometreler): Muratlı ve Karşıköy tünellerindeki temizlik çalışması nedeniyle saat 17'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ordu-Fatsa yolu (17-21. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu (26-33. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolu (9-12. kilometreler): Asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Genel uyarı: Sürücüler, çalışma bölgelerinde hızlarını düşürmeli ve yönlendirmelere eksiksiz uymalıdır.

