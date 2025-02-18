Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşımda Dikkatli Olun!

Kara yollarında ulaşımı etkileyen önemli çalışmalar devam ediyor. Yapım, bakım ve onarım sürecinde olan kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde, şev destekleme çalışmaları nedeniyle 28 Şubat'a kadar her gün 13.00-15.00 saatleri arasında kontrollü patlama yapılacak ve ulaşım bu saatlerde kontrollü olarak sağlanacak.

TAG Otoyolu'ndaki Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve Adana istikametinden iki yönlü ulaşım kontrollü olarak verilmektedir.

Diğer yandan, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle de ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İğneada-Demirköy yolunun 19-20. kilometrelerinde, Askerdere Köprüsü mevkisinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine özel dikkat göstermeleri önem arzediyor.

Kazı çalışmaları dolayısıyla Elmalı-Finike yolu, 25-26. kilometrelerinde saat 17.00'ye kadar aralıklarla trafiğe kapatılacakken, Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta.

Ayrıca, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisindeki derz yenileme çalışmalarından dolayı, Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmekte.

Sürücüler, belirli kesimlerdeki çalışmalara karşı dikkatli olmalı ve yol koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirlerini almalıdır.