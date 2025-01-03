Kara Yollarında Yoğun Çalışmalar: Sürücüler Dikkat!

Yolda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları, trafikte çeşitli kesintilere neden oluyor. Sürücülerin, bu alanlarda hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım şu anda iki şeritten sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Durumu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle, Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit kapatıldı. Sürücülere ulaşım için orta ve sol şeritlerden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda İki Yönlü Geçiş

Ankara Çevre Otoyolu’nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul istikametindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin verilmektedir.

Gaziantep Çevre Yolu'nda Kontrol Süreci

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde, alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay Yolundaki Çalışmalar

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım, 49-51. kilometrelerinde ise köprü yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp Yolunda Şerit Daraltması

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Samsun-Ankara Yolunda Yenileme Çalışması

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrol altında geçiş yapabiliyor.

Antalya-Manavgat Yolunda Uyarı

Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi önem arz ediyor.

Trabzon-Maçka Yolunda Fiber Optik Çalışmaları

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışmaları kapsamında, bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Kütahya-Eskişehir Yolunda Menfez Çalışmaları

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bu çalışmalar dolayısıyla sürücüler, planladıkları güzergahlarda dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahlardaki işaretlere riayet etmeleri önem arz ediyor.