Karabiga'da GES Hamlesi: Başkan Ahmet Elbi Bursa'da İLBANK ile Görüştü

Karabiga Belediyesi'nden GES Hamlesi: Bursa'da İLBANK Görüşmeleri

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga’ya kazandırılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevreyi korumayı hem de belediyeye uzun vadede tasarruf sağlamayı hedefliyor.

GES Projesi ve İLBANK Görüşmesi

Elbi, Bursa’da İLBANK Bursa Bölge Müdürü Harun Soner Okutan ile bir araya gelerek Karabiga Belediyesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak GES projesinin teknik detayları, yatırım süreci ve sağlayacağı ekonomik katkılar üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Elbi'nin açıklaması: "Bursa’da Karabiga’mızın geleceğine ve hemşehrilerimizin hayatına değer katacak önemli temaslarda bulunduk. İLBANK Bursa Bölge Müdürümüz Sayın Harun Soner Okutan ile bir araya gelerek, çevre dostu ve sürdürülebilir GES projemiz hakkında detaylı bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk. Bu proje sayesinde hem doğayı koruyacak hem de belediyemizin enerji maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğiz."

Sağlık ve Doğalgaz Temasları

Bursa programı kapsamında Elbi, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ve AKSA Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Elbi'nin değerlendirmesi: "AKSA ile Karabiga’mızdaki yeni yerleşim alanlarına ulaştırılacak doğalgaz hatları ve yatırım programını istişare ettik. Ayrıca Karabiga’mızın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Karabiga için çalışıyor, geleceğe sağlam ve planlı adımlarla ilerliyoruz"

Başkan Elbi’nin Bursa temasları, Karabiga’nın enerji, sağlık ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik somut adımların atıldığını gösteriyor. GES projesi, çevresel sürdürülebilirlik ve belediye bütçesine sağlayacağı uzun vadeli tasarrufla öne çıkıyor.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, KARABİGA’YA KAZANDIRILMASI PLANLANAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ KAPSAMINDA BURSA’DA BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU.