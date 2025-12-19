DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Karabiga'da GES Hamlesi: Başkan Ahmet Elbi Bursa'da İLBANK ile Görüştü

Başkan Ahmet Elbi, Karabiga'ya planlanan GES için İLBANK Bursa Bölge Müdürlüğü ile teknik ve ekonomik görüşmeler yaptı; sağlık ve doğalgaz temasları da yürütüldü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:28
Karabiga'da GES Hamlesi: Başkan Ahmet Elbi Bursa'da İLBANK ile Görüştü

Karabiga Belediyesi'nden GES Hamlesi: Bursa'da İLBANK Görüşmeleri

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga’ya kazandırılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevreyi korumayı hem de belediyeye uzun vadede tasarruf sağlamayı hedefliyor.

GES Projesi ve İLBANK Görüşmesi

Elbi, Bursa’da İLBANK Bursa Bölge Müdürü Harun Soner Okutan ile bir araya gelerek Karabiga Belediyesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak GES projesinin teknik detayları, yatırım süreci ve sağlayacağı ekonomik katkılar üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Elbi'nin açıklaması: "Bursa’da Karabiga’mızın geleceğine ve hemşehrilerimizin hayatına değer katacak önemli temaslarda bulunduk. İLBANK Bursa Bölge Müdürümüz Sayın Harun Soner Okutan ile bir araya gelerek, çevre dostu ve sürdürülebilir GES projemiz hakkında detaylı bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk. Bu proje sayesinde hem doğayı koruyacak hem de belediyemizin enerji maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğiz."

Sağlık ve Doğalgaz Temasları

Bursa programı kapsamında Elbi, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ve AKSA Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Elbi'nin değerlendirmesi: "AKSA ile Karabiga’mızdaki yeni yerleşim alanlarına ulaştırılacak doğalgaz hatları ve yatırım programını istişare ettik. Ayrıca Karabiga’mızın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Karabiga için çalışıyor, geleceğe sağlam ve planlı adımlarla ilerliyoruz"

Başkan Elbi’nin Bursa temasları, Karabiga’nın enerji, sağlık ve altyapı alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik somut adımların atıldığını gösteriyor. GES projesi, çevresel sürdürülebilirlik ve belediye bütçesine sağlayacağı uzun vadeli tasarrufla öne çıkıyor.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, KARABİGA’YA KAZANDIRILMASI PLANLANAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ...

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, KARABİGA’YA KAZANDIRILMASI PLANLANAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) PROJESİ KAPSAMINDA BURSA’DA BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, KARABİGA’YA KAZANDIRILMASI PLANLANAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül