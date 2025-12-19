Kartalkaya'da Kayak Sezonu Açıldı — Yangın Gölgesinde Yeniden Başlangıç

Kartalkaya'da yeni sezon açıldı

Bolu'nun önde gelen kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin de yaralandığı büyük yangın faciasının ardından bu sezonu kısmi olarak açtı. Bölgeye bugün itibarıyla yalnızca 2 otel hizmet vermeye başladı.

Güvenlik ve erişim önlemleri

Yangının etkisi sürerken, Grand Kartal Otel’in yanında bulunan ve yangında hasar gören otelin akrabasına ait olan tesise giden yol, jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kayak merkezindeki diğer bir otel ise yangın güvenlik sistemiyle ilgili ruhsat çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle açılmadı.

Pistler ve yatırım

Sezona yapay kar takviyesiyle hazırlanan pistlerin yaklaşık yüzde 80’i kullanıma hazır hale getirildi. Açılan iki otelin, yangın güvenliği önlemleri kapsamında toplamda yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Bölgeye gelen tatilcilerin sayısı sezonun ilk günlerinde kademeli olarak artış gösteriyor.

Genel Müdür Yusuf Avcı'nın açıklamaları

İki otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, pistlerin durumuna ilişkin şunları söyledi: 'Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Pistlerimizin yaklaşık yüzde 80’i açık durumda ve bunu yapay karla da destekledik. Misafirlerimiz için ulaşım, konaklama ve kişisel güvenlik başta olmak üzere her konuda gerekli tedbir ve önlemleri almış durumdayız. Uluslararası akreditasyona sahip firmalarla ve yerel firmalarla birlikte tüm raporlamalarımızı yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sezonu huzur ve güven içinde, en güzel şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz.'

Avcı, doluluk beklentisine ilişkin de, 'Rezervasyonlar yavaş yavaş geliyor... Net bir doluluk oranı vermemekle birlikte, yüzde 60-70 civarında bir doluluk bekliyoruz. Kar yağışıyla birlikte rezervasyonların daha da artacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

