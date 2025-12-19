DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Kartalkaya'da Kayak Sezonu Açıldı — Yangın Gölgesinde Yeniden Başlangıç

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel yangını sonrası yeni sezon 2 tesisle başladı; pistlerin %80'i hazır, oteller yangın güvenliğine 5 milyon dolar yatırım yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:28
Kartalkaya'da Kayak Sezonu Açıldı — Yangın Gölgesinde Yeniden Başlangıç

Kartalkaya'da yeni sezon açıldı

Bolu'nun önde gelen kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin de yaralandığı büyük yangın faciasının ardından bu sezonu kısmi olarak açtı. Bölgeye bugün itibarıyla yalnızca 2 otel hizmet vermeye başladı.

Güvenlik ve erişim önlemleri

Yangının etkisi sürerken, Grand Kartal Otel’in yanında bulunan ve yangında hasar gören otelin akrabasına ait olan tesise giden yol, jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kayak merkezindeki diğer bir otel ise yangın güvenlik sistemiyle ilgili ruhsat çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle açılmadı.

Pistler ve yatırım

Sezona yapay kar takviyesiyle hazırlanan pistlerin yaklaşık yüzde 80’i kullanıma hazır hale getirildi. Açılan iki otelin, yangın güvenliği önlemleri kapsamında toplamda yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Bölgeye gelen tatilcilerin sayısı sezonun ilk günlerinde kademeli olarak artış gösteriyor.

Genel Müdür Yusuf Avcı'nın açıklamaları

İki otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, pistlerin durumuna ilişkin şunları söyledi: 'Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Pistlerimizin yaklaşık yüzde 80’i açık durumda ve bunu yapay karla da destekledik. Misafirlerimiz için ulaşım, konaklama ve kişisel güvenlik başta olmak üzere her konuda gerekli tedbir ve önlemleri almış durumdayız. Uluslararası akreditasyona sahip firmalarla ve yerel firmalarla birlikte tüm raporlamalarımızı yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sezonu huzur ve güven içinde, en güzel şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz.'

Avcı, doluluk beklentisine ilişkin de, 'Rezervasyonlar yavaş yavaş geliyor... Net bir doluluk oranı vermemekle birlikte, yüzde 60-70 civarında bir doluluk bekliyoruz. Kar yağışıyla birlikte rezervasyonların daha da artacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende
2
Muğla Büyükşehir Zabıtasından Hijyen ve Gramaj Denetimi
3
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu: Su Sebilleri Kuruldu
4
Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı
5
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi
6
Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım
7
Düzce Üniversitesi: Türkiye HIV Vakalarında yüzde 450 Artışla Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül