Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Karabük merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları aracılığıyla yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin 17 ilde 34 kişiyi toplamda yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Elde edilen bu paraların, kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları da belirlenmiş durumda.

Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u Karabük Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından, Vali Mustafa Yavuz operasyonu koordine eden Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına ve emniyet ekiplerine teşekkür etti. Yavuz, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan yatırım dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.