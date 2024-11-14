Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kazada 2 otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Olay, Ramazan K. (51) yönetimindeki 78 SR 246 plakalı otomobilin, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında, Turan K. (24) ile idare edilen 26 LA 343 plakalı otomobille çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araç içinde bulunan Sudenaz Ş. (20), Gamze Ş. (26), Beyhan Ş. (44), Zeynep Ş. (10), Esma K. (23) ve Ahmet Ö. (40) yaralandı. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahaleleri neticesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, sürücü Turan K.'nın Kastamonu'da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.