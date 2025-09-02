DOLAR
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Karabük Aladağ'da çıkan orman yangınına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelle müdahale ediliyor; bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:43
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Karabük merkezine bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Valilikten açıklama

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının merkez Kahyalar köyünde saat 15.26'da başladığı bildirildi.

Açıklamada, yangına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelle müdahale edildiği; yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar köyü Kabaoglu Mahallesi, Saitler köyü Güney ve Horozlar mahallelerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği, vatandaşların can güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

