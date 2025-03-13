Karabük'te Tehlikeli Yolculuk: Hafif Ticari Aracın Tavanına Tutunarak Seyahat Etti

Safranbolu'da bir kişi hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:44
Karabük'te Tehlikeli Yolculuk: Hafif Ticari Aracın Tavanına Tutunarak Seyahat Etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesi'nde, bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etmesi dikkat çekti. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir kişi seyir halindeki hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuğa çıktı. Görüntüler, bu tehlikeli yolculuğun ne kadar riskli olduğunu gözler önüne serdi.

Yolda seyreden diğer bir araçta bulunan vatandaş, bu sıra dışı ve tehlikeli anları görüntüledi. Görüntüler, hem dikkat çekici hem de endişe verici bir durumun yaşandığını gösteriyor.

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