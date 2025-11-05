Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Kokainle 3 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Kişi Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 250,61 gram metamfetamin ve 8,14 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

29 Ekim'de kent merkezinde durumlarından şüphelenilen E.Y, B.Ö. ve B.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 250,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

30 Ekim'de durumlarından şüphelenilen S.A.F. ve Ş.N.'nin üzerinde yapılan aramada 8,14 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.F. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" (TCK 191), Ş.N. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçlarından işlem yapıldı.

Yargı Süreci

Adliyeye sevk edilen Ş.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

