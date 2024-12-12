Karabük ve Kartepe'ye Kar Yağdı: Kış Turizmi Yeniden Canlanıyor

Karabük ve Kartepe'de Kar Yağışı Başladı

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkiliKartepe, sağanak yağışın ardından karla kaplandı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartepe, kış atmosferiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Ulaşımda Önlemler Artıyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bu zorlu hava koşullarında ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda bilgilendirerek, araçlarındaki lastik kontrollerini yapmalarını sağladı.

Karabük'te de Kar Göründü

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde aniden kar yağışına dönüşmeye başladı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve çevre ilçe yollarında kar etkili oldu.

Trafik ve Kara Yolları Ekipleri Hazır

Trafik ve kara yolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı çeşitli tedbirler alarak sürücülere güvenli bir seyahat imkanı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar etkili oldu.

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar etkili oldu.