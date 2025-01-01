Karadağ'da Silahlı Saldırıda En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

Karadağ'ın güneyinde, Cetinje kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. 45 yaşındaki A.M.'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı, Bajice bölgesindeki bir barda gerçekleşti.

Polisten Açıklama

Karadağ Polisi, saldırının ardından bir açıklama yaparak, saldırganın bardan kaçtığını bildirdi. Bu olayın ardından vatandaşlar için sakin olmaları ve evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

Olayın Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hayatını kaybedenler arasında 2 reşit olmayan kişi de bulunuyor. Saldırının, bardaki bir kavga sonrasında başladığı ifade ediliyor.