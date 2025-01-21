Karadeniz'de 128 Köy Yolu İçin Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Karadeniz Bölgesi'nde Karla Mücadele Devam Ediyor

Karadeniz'in Artvin, Giresun ve Rize illerinde, kar nedeniyle kapanan 128 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Artvin'in yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, çeşitli ilçelerde ulaşım sorunlarına yol açtı.

Artvin'de, merkezde 12, Şavşat'ta 41, Yusufeli'nde 21, Ardanuç'ta 14 ve Borçka'da 3 olmak üzere toplamda 91 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle bölgede karla mücadele ediyor.

Rize'de Ulaşım Sorunları

Rize'de de kar sonucu 21 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, İkizdere'de 13, Çamlıhemşin'de 5, Fındıklı'da 2 ve Çayeli'nde 1 köy yolunda çalışma yürütüyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 55, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, İkizdere'deki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Giresun ve Trabzon’da Kar Yağışı

Giresun kırsalında kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İl Özel İdaresi, Alucra ilçesinde kapalı 16 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Trabzon'un yüksek kesimleri de yağışın ardından beyaza büründü. Kentin önemli turizm mekanlarından Çal Mağarası ve Şahinkaya'nın bulunduğu Düzköy ilçesinde kar etkili oldu ve güzel görüntüler ortaya çıkardı.