Karadeniz'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 3 Bin Sülün Doğaya Salınacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde kahverengi kokarcanın zarar verdiği tarım alanları ile fındık bahçelerinde biyolojik mücadele amacıyla 3 bin sülün salmak için hazırlıklara başladı. Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda üretilecek bu sülünlerin, özellikle fındık bahçelerine yönelik etkili bir çözüm sunması bekleniyor.

3 Bin Sülün Üretimi için Çalışmalar Devam Ediyor

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda 300 çeşit bitkiye zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadelede kullanılacak sülünler, yaklaşık 21 ila 24 gün süren kuluçka dönemi sonrasında çıkmaya başladı. Bu sülünler, doğada daha iyi beslenme ve barınma imkanları elde edebilmesi için 4-5 ay boyunca büyütülecek. Ardından, karadenizde kokarcaların yoğun olduğu bölgelere bırakılacak.

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu Tarihçesi

11. Bölge Müdürü Resul Doğan, sülünlerin Karadeniz Bölgesi'ndeki yaşam alanlarını korumak amacıyla Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nun 1967 yılında kurulduğunu belirtti. Bugüne kadar 370 bin sülün yetiştirilip doğaya bırakıldığını aktaran Doğan, bu yıl uygulanan yeni yöntemlerle sülünlerin doğada daha başarılı bir şekilde yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kahverengi Kokarca'nın Tehdidi

Doğan, son yıllarda Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğinin artış gösterdiğine dikkat çekti. Fındık ve diğer tarım alanlarına verdiği ciddi zararları önlemek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde bilimsel çalışmalar yaptıklarını, sülünlerin bu böceklerle beslenebileceğinin belirlendiğini aktardı.

İlerleyen Süreç ve Hedefler

Sülün üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını belirten Doğan, bu sülünleri kahverengi kokarcanın zarar verdiği alanlar ile fındık bahçelerine yakın bölgelere yerleştirmenin, biyolojik mücadelede etkili olacağına inandıklarını söyledi. Üretilen sülünlerin ağustos ayından itibaren doğaya yerleştirileceği ve buralarda yırtıcı hayvanlarla mücadele de yapılacağı aktarıldı. Ayrıca, vatandaşlara sülünlerin korunması konusunda bilgilendirme yapılarak avlanmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bu yıl üretilecek 3 bin sülünü Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 çeşit bitkiye zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanılması amacıyla doğaya salacak. Anaç sülünlerden elde edilen yumurtalar, kuluçka makinesine yerleştiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bu yıl üretilecek 3 bin sülünü Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 çeşit bitkiye zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanılması amacıyla doğaya salacak. Anaç sülünlerden elde edilen yumurtalar, kuluçka makinesine yerleştiriliyor.