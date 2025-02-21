Karadeniz'de Kar Felaketi: 6 İl ve 1173 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde kar nedeniyle 6 ilde 1173 yerleşim yerinin yolu kapandı, ekipler çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:13
Karadeniz'de Kar Felaketi: 6 İl ve 1173 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Karadeniz'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Karadeniz Bölgesi, kış şartlarının etkisini yoğun bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de meydana gelen kar yağışı, 1173 yerleşim yerine ulaşımın kesilmesine sebep oldu. Trabzon'da kar, iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor ve farklı ilçelerde yollar kapandı.

Trabzon'da Kapalı Yolların Durumu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 39, Sürmene'de 27, Of'ta 20 ve diğer ilçelerde toplamda 214 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sürmene'de bir vatandaşın sürüsünü kurtarma talepleri, ekipler tarafından yerine getirildi ve 200 koyun Yeniay Mahallesi’ne ulaştırıldı.

Diğer İllerdeki Kar Yağışı ve Etkileri

Ordu'da ise kar nedeniyle 321 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Valilik yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreye ulaştığını belirtti. Giresun'da 411 köy yolu kapandı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Rize'de 94 köy yolu ulaşıma kapandı ve ekipler, yolları açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Artvin ve Gümüşhane gibi illerde de sürdürülmekte olan karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gümüşhane'de 59 köy, Artvin'de ise 74 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bayburt'ta Kapanan Yolların Durumu

Bayburt'ta, karla mücadele çalışmaları sürerken; Kop Dağı Geçidi ve diğer yolların açılması için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. Özellikle şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Kar yağışının etkileri sürerken, vatandaşların dikkatli olması ve karla kaplı yollarla ilgili güncellemeleri takip etmesi öneriliyor.

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza...

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza büründü.

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza...

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Fransa Eğitim Bakanı: Devlet, Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları İçin Gerekli Adımları Atmadı
7
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!