Karadeniz'de Kar Felaketi: 6 İl ve 1173 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Karadeniz'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Karadeniz Bölgesi, kış şartlarının etkisini yoğun bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de meydana gelen kar yağışı, 1173 yerleşim yerine ulaşımın kesilmesine sebep oldu. Trabzon'da kar, iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor ve farklı ilçelerde yollar kapandı.

Trabzon'da Kapalı Yolların Durumu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 39, Sürmene'de 27, Of'ta 20 ve diğer ilçelerde toplamda 214 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sürmene'de bir vatandaşın sürüsünü kurtarma talepleri, ekipler tarafından yerine getirildi ve 200 koyun Yeniay Mahallesi’ne ulaştırıldı.

Diğer İllerdeki Kar Yağışı ve Etkileri

Ordu'da ise kar nedeniyle 321 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Valilik yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreye ulaştığını belirtti. Giresun'da 411 köy yolu kapandı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Rize'de 94 köy yolu ulaşıma kapandı ve ekipler, yolları açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Artvin ve Gümüşhane gibi illerde de sürdürülmekte olan karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gümüşhane'de 59 köy, Artvin'de ise 74 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bayburt'ta Kapanan Yolların Durumu

Bayburt'ta, karla mücadele çalışmaları sürerken; Kop Dağı Geçidi ve diğer yolların açılması için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. Özellikle şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Kar yağışının etkileri sürerken, vatandaşların dikkatli olması ve karla kaplı yollarla ilgili güncellemeleri takip etmesi öneriliyor.

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza büründü.

Trabzon'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla şehir merkezi ve Ayasofya Camisi beyaza büründü.