DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgarla Dev Dalgalar Oluştu

Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgar, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Canik ilçesindeki sahil yolunda temizlik çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:47
Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgarla Dev Dalgalar Oluştu

Karadeniz'de Dev Dalgalar ve Temizlik Çalışmaları

Karadeniz, güçlü rüzgarın etkisi altında dev dalgalarla karşı karşıya kaldı. Canik ilçesindeki sahil, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalgaların yükselmesine sahne oldu. Dalgaların yükselme yüksekliği yer yer 5 metreye kadar çıktı.

Dev dalgalar, sahil duvarını aşarak sahil yoluna doğru ilerledi. Bu durum, yürüyüş yollarının bazı kesimlerinin dalgalar tarafından taşınan kum ve taşlarla dolmasına sebep oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde meydana gelen bu olumsuz görüntüyü ortadan kaldırmak için temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, dalgaların getirdiği malzemeleri temizleyerek sahil bölgesinin görünümünü düzeltmeye odaklanıyor.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki...

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki...

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
3
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
4
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
5
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi
6
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış