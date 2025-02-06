Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgarla Dev Dalgalar Oluştu

Karadeniz'de Dev Dalgalar ve Temizlik Çalışmaları

Karadeniz, güçlü rüzgarın etkisi altında dev dalgalarla karşı karşıya kaldı. Canik ilçesindeki sahil, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalgaların yükselmesine sahne oldu. Dalgaların yükselme yüksekliği yer yer 5 metreye kadar çıktı.

Dev dalgalar, sahil duvarını aşarak sahil yoluna doğru ilerledi. Bu durum, yürüyüş yollarının bazı kesimlerinin dalgalar tarafından taşınan kum ve taşlarla dolmasına sebep oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde meydana gelen bu olumsuz görüntüyü ortadan kaldırmak için temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, dalgaların getirdiği malzemeleri temizleyerek sahil bölgesinin görünümünü düzeltmeye odaklanıyor.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.