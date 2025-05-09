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Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Başladı

Karaman'da Türk Dil Bayramı'nın 748. yılı etkinlikleri ve Yunus Emre'yi Anma programları başladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:31
Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Başladı

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri coşkuyla kutlanıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin ilk ayağı, Kirişçi Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii ve Türbesi'nde yapıldı. Burada, Yunus Emre'nin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ardından, merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarındaki İsmail Hacı Tekkesi'nde devam eden programda Mevlid-i Şerif okundu ve dualar yapıldı.

Etkinliğe, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dil bayramı dolayısıyla kentte ayrıca spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul...

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Yunus Emre Camii ve Türbesi'ndeki programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı (solda), Vali Mehmet Fatih Çiçekli (sol 2), AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam (sol 3), programa katıldı.

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul...

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Yunus Emre Camii ve Türbesi'ndeki programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı (solda), Vali Mehmet Fatih Çiçekli (sol 2), AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam (sol 3), programa katıldı.

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