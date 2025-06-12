Karaman'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü

Karaman'da yaşanan üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı ve sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde gerçekleşti.

86 yaşındaki Zühtü Ataş yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ataş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü M.E., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.