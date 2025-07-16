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Karaman'da Sarı Gelin: Ayçiçeği Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

Karaman'daki ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo haline geldi. Görsel şölen sunan bu alan, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:05
Karaman'da Sarı Gelin: Ayçiçeği Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

Karaman'da bilinen adıyla "sarı gelin" ve "gündöndü" olan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları için adeta bir doğal stüdyo işlevi görüyor. Sarı ve yeşilin tonlarıyla göz alıcı bir görsel şölen sunan ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen bu tarlalar, aynı zamanda fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için de popüler bir nokta haline gelmiş durumda.

Azerbaycan'dan Karaman'a gelen Sabina Safarova, arkadaşlarıyla birlikte ayçiçeği tarlasından etkilendiklerini belirterek, "Burada çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Fotoğraf çektiren Meltem Kaymakçı ise tarlayı tesadüfen gördüğünü vurgulayarak, "Bu alan bir doğa harikası gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf severlerden Merve Kazan Temel ise yıllardır aynı alanda fotoğraf çektirmeye geldiklerini ifade ederek, "Buraya çocuklarımızın fotoğrafını çekmeye geldik. Düğün fotoğraflarımızı da burada çektirmiştik. Doğal güzelliği olan bir ortam. Hoş kareler yakalıyoruz" dedi.

Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları...

Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları için doğal bir stüdyo oluyor.

Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları...

Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları için doğal bir stüdyo oluyor.

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