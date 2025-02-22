Karaman Sertavul Geçidi'nde Tipi Etkisi: Görüş Mesafesi Düşüyor

Karaman Sertavul Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:30
Karaman Sertavul Geçidi'nde Tipi Etkisi: Görüş Mesafesi Düşüyor

Karaman’da Sertavul Geçidi'nde Tipi Etkili Oluyor

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte önemli sorunlara neden oldu.

Yaşanan tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve yakın takipten kaçınmaları konusunda uyararak, güvenli sürüş için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini...

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini...

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.

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