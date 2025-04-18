Karanfil İle Anılan Hatice Agcakale Buzlak'a Veda

Hatice Agcakale Buzlak'ı Unutmadılar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ı duygu dolu bir törenle andı. Buzlak'ın sınıfında bıraktıkları karanfillerle birlikte fotoğrafı, onun hatırasını yaşatan bir sembol oldu.

Öğretim Görevlisi Duygularını Paylaştı

Buzlak'ın dersine giren Doç. Dr. İbrahim Aksakal, öğrencisini kaybetmenin yasını tutarken, “Biz bugün şok olduk, çok üzüldük. Yani bu olayı bir kadınımızı kaybetmek olarak değerlendirmedik. Evladımızı, öğrencimizi kaybettik,” şeklinde duygularını ifade etti. Aksakal, Buzlak'ın sosyal hizmetler alanında engin hayalleri olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Öğrencilerden Anlamlı Mesajlar

Sosyal Hizmet Bölümü yüksek lisans öğrencisi Esra Yılmaz, yaşanan olayın toplumun her kesimini ilgilendirdiğini vurgulayarak Buzlak'ın ailesine başsağlığı diledi. Öğrencilerden İlayda Göktiken ise bu trajik olayın bir kadın olarak kendisini derinden etkilediğini ifade etti; “Bir insanın, bir kadının en güvendiği kişi tarafından bu şekilde yaşamasına engel olunması bizi çok üzüyor,” dedi.

Rektörden Kadına Şiddete Tepki

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sosyal medya aracılığıyla Buzlak'ın ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Levent, kadına şiddetin her türlüsünü kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hatice Agcakale Buzlak'ın eşi tarafından hunharca öldürülmesi bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim olay, toplumsal vicdanımızı derinden yaralamış ve kadına yönelik şiddetin ne denli vahim boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Üniversite olarak kadınların yaşam hakkının kutsallığını savunduklarını vurgulayan Levent, şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ın sınıftaki sırasına fotoğrafını koydu, karanfil bıraktı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ın sınıftaki sırasına fotoğrafını koydu, karanfil bıraktı.