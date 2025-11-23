Karapınar'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, C.S.Ş. idaresindeki 42 AVP 025 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 42 ELU 45 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.S.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.U. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

