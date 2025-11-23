Karapınar'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karapınar'da Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı; C.S.Ş. ve A.E.U. yaralandı, yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:43
Karapınar'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karapınar'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, C.S.Ş. idaresindeki 42 AVP 025 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 42 ELU 45 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.S.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.U. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2...

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2...

İLGİLİ HABERLER

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik