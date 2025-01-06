Karayolları Genel Müdürlüğü 41 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 41 Sözleşmeli Personel Alımı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. KGM'nin bu önemli alımıyla ilgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alım Yapılacak Kadrolar
Alınacak personel, avukat, mühendis, tekniker ve kadrolarında görev yapacak. Toplamda 41 kişilik bir kontenjan mevcut. Adaylar, 20 Ocak 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. KGM, bu alımlar için yazılı veya sözlü sınav yapmadan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B Grubu) puan sıralamasını dikkate alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca, adayların göreve özel ve genel şartları da sağlaması gerekiyor. Yerleştirme sonuçlarına, Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.
Başvuru Süreci
Seçim Kriterleri
Sonuçların Kontrolü
Adaylar, 20 Ocak 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
KGM, bu alımlar için yazılı veya sözlü sınav yapmadan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B Grubu) puan sıralamasını dikkate alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca, adayların göreve özel ve genel şartları da sağlaması gerekiyor.
Yerleştirme sonuçlarına, Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.