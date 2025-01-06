Karayolları Genel Müdürlüğü 41 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 41 Sözleşmeli Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. KGM'nin bu önemli alımıyla ilgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Yapılacak Kadrolar