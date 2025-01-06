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Karayolları Genel Müdürlüğü 41 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, 41 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 20 Ocak'a kadar kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:23
Karayolları Genel Müdürlüğü 41 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 41 Sözleşmeli Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. KGM'nin bu önemli alımıyla ilgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Yapılacak Kadrolar

Alınacak personel, avukat, mühendis, tekniker ve kadrolarında görev yapacak. Toplamda 41 kişilik bir kontenjan mevcut.

Başvuru Süreci

Adaylar, 20 Ocak 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Seçim Kriterleri

KGM, bu alımlar için yazılı veya sözlü sınav yapmadan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B Grubu) puan sıralamasını dikkate alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca, adayların göreve özel ve genel şartları da sağlaması gerekiyor.

Sonuçların Kontrolü

Yerleştirme sonuçlarına, Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

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