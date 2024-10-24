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Kardeşliği Zedeleyen Olaylara Tepki

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, kardeşliği zedeleyen olayları kınadı ve ulusal birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:05
Kardeşliği Zedeleyen Olaylara Tepki

Kardeşliği Zedeleyen Olaylara Dikkat Çekildi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kardeşliği zedeleyen olaylara karşı durduklarını vurguladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'taki terör saldırısını kınayarak, bu tür olayların bazı grupların Türkiye'yi karanlık bir geleceğe mahkum etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Demir, bu tür tehditlere karşı net olunması gerektiğini belirterek, “Memleketi kaosa mahkum etmeye çalışan ABD, Kandil, kim olursa olsun, Türkiye asla bunlara taviz vermemeli ve gereken adımları atmaktan asla geri durmamalıdır.” dedi.

İsrail'in Gazze Saldırılarına İtiraz

İsrail'in Gazze bölgesine yönelik saldırılarına da değinen Demir, insani koridorun açılmasının aciliyetine vurgu yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler kanalıyla İsrail'e silah satışının durdurulması için girişim başlatıldığını hatırlatarak, Müslüman ülkelerin bu çağrıya destek vermesi gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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