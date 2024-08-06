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Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Kars'ta yürütülen operasyonla 8 düzensiz göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:47
Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetimlerde Yakalama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde düzenli olarak denetim yapmaktadır. Bu denetimler sırasında, 8 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltı ve İşlem Süreci

Düzensiz göçmenlerin, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan göçmen kaçakçıları hakkında yasal süreç başlatıldı.

Bu tür operasyonlar, düzensiz göçü engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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