Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetimlerde Yakalama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde düzenli olarak denetim yapmaktadır. Bu denetimler sırasında, 8 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltı ve İşlem Süreci

Düzensiz göçmenlerin, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan göçmen kaçakçıları hakkında yasal süreç başlatıldı.