Kars'ta Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari araç arasında meydana gelen çarpışmada 4 kişi yaralandı. Olay, Ahmet T. yönetimindeki 35 BAK 919 plakalı kamyonet ile Kutfettin G. idaresindeki 34 VJM 61 plakalı hafif ticari araç arasında Kars-Erzurum kara yolunun Bozat köyü yol ayrımında yaşandı.

Kaza sonucunda hafif ticari araçta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızlı bir müdahale için olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.