Kars'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 11 Zanlı Gözaltında

Kars'ta Jandarmadan Büyük Operasyon

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 11 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve aranan kişiler hedef alındı.

Eş Zamanlı Operasyon Detayları

Kars merkez ve ilçelerinde, toplam 25 adrese yönelik olarak 63 ekip ve 300 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 325 tabanca mühimmatı, 40 av tüfeği kartuşu, 10 muhtelif şarjör, bir el dedektörü, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Yol Kontrolleri ve Diğer Gözaltılar

Bunun yanı sıra, ekipler tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında, yoklama kaçağı olarak aranan 4 kişiye de işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.