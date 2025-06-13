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Kars'ta Yoğun Polen Fırtınası Etkisini Gösterdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yoğun polen fırtınası görüş mesafesini düşürüyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:56
Kars'ta Yoğun Polen Fırtınası Etkisini Gösterdi

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Polen Fırtınası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan bir polen fırtınası meydana geldi. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan bu bölge, sarıçam ormanlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.

Rüzgarın Etkisiyle Yayılıyor

İlçedeki ağaçların ürettiği polenler, bölgede etkili olan rüzgar sayesinde geniş alanlara dağılım gösteriyor. Özellikle 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında yoğunlaşan polenler, yer yer görüş mesafesini düşürüyor.

Bu doğal olay, hem doğaseverler hem de yerel halk için ilginç bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında oluşan polen fırtınası fotoğraflandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında oluşan polen fırtınası fotoğraflandı.

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