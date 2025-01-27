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Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Kartal'da minibüsün iş yerine girmesi sonucunda 3 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:01
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Kartal'da Minibüs Kazası: Üç Yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazası, Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda bir minibüsün iş yerine girmesiyle sonuçlandı. Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak, bir erkek kuaförünün bulunduğu iş yerine girdi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Olay anında iş yerinde bulunan Zeki C. ve Zafer K. ile kaldırımda yürüyen, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Öte yandan, kaldırımda yürüyen kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Minibüs Çekiciyle Kaldırıldı

Kaza sonrası iş yerine giren minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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