Kartalkaya Yangınında Oğlunu Kaybeden Baba, Adalete İnanıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, olaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ardından başlatılan davada, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı süreçte, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını belirtti.

Yangından, makine mühendisi Alp Mercan ile kurtulan ancak saatler sonra tekrar dönerek insanları kurtarmak için canını veren Yiğit Gençbay, yangının yaşandığı 21 Ocak günü, otelde 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 133 kişinin yaralanmasına neden olan olayda bir gözlemci olarak yer aldı.

Duruşmanın ardından AA muhabirine konuşan Gençbay, yangını "organize kötülük" olarak tanımlayarak, oğlunun ve arkadaşının asla tanımadıkları insanları kurtarmak adına kendi hayatlarını tehlikeye attığını ifade etti. “Yangın sırasında yaşanan altın 10 dakika'da büyük bir katliam gerçekleşti. Otel yöneticileri, insanları terk ederek, kendi kaderlerine bırakmayı seçti,” dedi.

Abdurrahman Gençbay, yapılan bilirkişi raporunda otel sahiplerinin, acil durum anında sesli uyarılar yapmadığını ve olay sırasında insanları korumak adına hiçbir önlem almadığını belirtti. Ayrıca, otelin tarihçesi hakkında kritik bilgiler vererek, "Bu otel, 1970'li yıllarda adeta bir 'kibrit kutusu' gibi inşa edildi. Yangın güvenliği raporlarına rağmen, çeşitli izinler verilerek otel işletilmeye devam etti. Bu hukuka aykırılıklar giderilmiş olsaydı, bu acıyı yaşamazdık,” ifadelerini kullandı.

Olayın sorumluluğuna dair herkesin suçlamaları başkalarına attığını dile getiren Gençbay, “Bu süreçte tüm paydaşlar birbirlerinin sorumluluğunu üstlenmemek için mücadele etti. Şimdi sanıklar, suçu birbirlerine atmaya çalışıyor,” dedi. Ancak adaletin tecelli edeceğine inandığını vurguladı: “Mahkemenin yargılama usulünü, sürecini çok adil buldum. Buradan, adaletli bir karar çıkacağına inanıyorum.”

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma çıkışında AA muhabirine açıklama yaptı.