Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Komuta Noktasını Havan Toplarıyla Hedef Aldı

Kassam Tugayları, et-Tuffah bölgesinde İsrail komuta noktasını çok sayıda havan topuyla hedef aldıklarını açıkladı; İsrail'den açıklama gelmedi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:04
Saldırı Açıklaması ve Tepkiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde İsrail ordusunun konuşlandığı noktayı havan toplarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada: "Dün, Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'nin doğusunda (İsrail) düşmanın komuta ve kontrol merkezini çok sayıda havan topuyla hedef aldık."

Kassam Tugayları, saldırının İsrail'in yaklaşık 2 yıldır şiddetli saldırılar, soykırım ve aç bırakma gibi uygulamalarına yanıt olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'deki koşullar nedeniyle bazı açıklamalarını mensupları cephe hattından güvenli bir şekilde dönene kadar ertelediklerini kaydettiler.

Öte yandan, İsrail ordusundan saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 305 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 571’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 817 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu bildirildi.

