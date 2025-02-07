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Kastamonu'da 16 Milyon 631 Bin Liralık Üç Proje Başlatılıyor

Kastamonu'da SOGEP kapsamında 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç proje hayata geçiriliyor. İmza törenine katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:46
Kastamonu'da 16 Milyon 631 Bin Liralık Üç Proje Başlatılıyor

Kastamonu, büyük bir gelişim adımına hazırlanıyor. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen toplam 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmeleri imzalandı.

İmza töreni, Kastamonu Valiliği’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Meftun Dallı, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit ve proje paydaşları katıldı.

Projelerin Detayları ve Hedefleri

Kastamonu'da hayata geçirilecek projelerin bölge için önemini vurgulayan Dallı, bu projelerin olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını ifade etti. Genç de bu projelerin ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağını belirtti.

İlk proje, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ‘Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu’. Bu kapsamda, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bir ahşap atölyesi kurulacak. Burada kadınlar ve gençler için mesleki eğitimler verilecek, ürettikleri ürünler sayesinde ekonomik gelir elde etmeleri sağlanacak.

Diğer bir proje ise Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hazırlanan ‘Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası’. Bu proje, daha önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup süt toplama ağının genişletilmesini ve yetiştiricilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

Kültürel Miras ve Yerel Üretim

Son olarak, ‘Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor’ projesi ise geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amacı taşıyor. Bu proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli kültürel değerleri ile ilgili el sanatları atölyeleri kurulması planlanıyor.

Proje açıklamalarının ardından, protokoller taraflar arasında imzalandı. Kastamonu'da gerçekleştirilecek bu projelerle bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)...

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projelerinin imza törenine Vali Meftun Dallı, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit ile proje paydaşları katıldı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)...

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projelerinin imza törenine Vali Meftun Dallı, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit ile proje paydaşları katıldı.

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