Kastamonu'da Kar Engeli Aşılarak Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'da Kar Nedenli Hastalara Acil Yardım

Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde, yoğun kar yağışı sonucu yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar, AFAD ve UMKE ekipleri sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

İnebolu ilçesine bağlı Çubuk köyü'nde yaşayan 93 yaşındaki Hatice Köseoğlu, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. Ancak köy yolunun 1,5 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması, durumu zorlaştırdı.

Bunun üzerine, bölgeye hemen AFAD ekibi yönlendirildi. Paletli kar aracıyla birlikte bölgeye hareket eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava koşullarını aşarak hastaya ulaştı. Hızla ilk müdahaleyi gerçekleştiren UMKE, yaşlı kadını paletli kar aracına alarak ana yol üzerindeki Evrenye köyü'ne getirdi.

Evrenye köyü'nde, UMKE'nin ambulansına nakledilen Hatice Köseoğlu, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunun yanı sıra, Bozkurt ilçesi'nde de Dursun köyünde bir kişinin rahatsızlandığına dair ihbar alındı. İl Özel İdare ekipleri, köy yolunun açılması için geceden itibaren çalışmalara başladı. Yoğun çabalar sonucu köy yolu ulaşıma açıldı ve UMKE ekipleri hastaya ulaşarak hastaneye sevkini sağladı.

Kastamonu'daki bu yardım faaliyetleri, zorlu hava koşullarında bile hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile paletli kar aracıyla köye hareket eden AFAD ekibi, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile paletli kar aracıyla köye hareket eden AFAD ekibi, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı.