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Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kastamonu'da devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:43
Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Devrildi

Kastamonu il sınırları içerisinde, meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kazada, H.K. yönetimindeki 40 AAE 502 plakalı otomobil, Ilgaz Dağı'nın Bostan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olay üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar sürücü H.K. ile birlikte otomobilde bulunan E.K., I.K., E.K. ve Z.I.K. olarak belirlendi. Tüm yaralılar, hemen olay yerine gelen ambulanslar ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgilere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve...

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve...

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve...

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve...

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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