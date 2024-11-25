Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı: DKMP'ye Teslim Edildi

Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerine giren yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.

Olay, iş yerinin sahibi Arif Uçar'ın, gittiği işletmede bir yavru baykuş fark etmesiyle başladı. Baykuşu yakalayan Uçar, hemen Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü. Ardından, baykuş Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek, gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılması sağlandı.

Uçar, yaptığı açıklamada, "Hayvanın ne kadar süredir burada olduğunu bilmediğim için doğaya direkt bırakmak yerine Milli Parklara teslim ederek tedavisi ve genel kontrollerinin yapılmasının daha iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.