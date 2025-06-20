Kastamonu'da Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Kastamonu'da Yatırım Teşvik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu, iş dünyası için yeni stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemini tanıttı. Bu önemli bilgilendirme toplantısı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç’ten Önemli Açıklamalar

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada teşviklerin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesinden farklı olarak, sigorta primi işveren hissesi desteği ve diğer teşviklerin her bölge için kademeli belirlendiğini vurguladı.

Genç, “Kastamonu’da yapılacak 120 milyon liralık bir yatırımda işletmelerimiz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi desteklerden faydalanabilir. 4. bölgede OSB’de bu yatırımı gerçekleştirdiğinde sağlanan teşvikler, yatırım maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmektedir.” diyerek bölgesel desteklerin önemini anlattı.

Yatırımcılar İçin Cazip Fırsatlar

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımların sağladığı desteklerin daha avantajlı hale geleceğini ifade eden Genç, “Vergi indirimi kapsamında yatırımın yüzde 20’si kadar, yani 120 milyon liraya 24 milyon lira destek sunulmaktadır.” dedi. Ayrıca ilave istihdam için işveren SGK primi desteği sağlandığını belirtti.

Genç, “Yatırımın yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla azami 12 milyon lira kadar faiz ve kar payı desteği uygulanmaktadır. Yatırım kapsamında alınan makineler için ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve İş Dünyasından İlgi

Toplantıya KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat Erol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, girişimciler ve oda temsilcileri katıldı. İş dünyası temsilcileri, sunulan teşviklerle ilgili sorular sordu ve bilgi aldı.

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (sağda), programda konuşma yaptı.

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (sağda), programda konuşma yaptı.