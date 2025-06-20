DOLAR
39,67 0,12%
EURO
45,78 0,54%
ALTIN
4.297,86 -0,29%
BITCOIN
4.090.381,94 1,08%

Kastamonu'da Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Kastamonu'da iş dünyası için stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 20:57
Kastamonu'da Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Kastamonu'da Yatırım Teşvik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu, iş dünyası için yeni stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemini tanıttı. Bu önemli bilgilendirme toplantısı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç’ten Önemli Açıklamalar

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada teşviklerin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesinden farklı olarak, sigorta primi işveren hissesi desteği ve diğer teşviklerin her bölge için kademeli belirlendiğini vurguladı.

Genç, “Kastamonu’da yapılacak 120 milyon liralık bir yatırımda işletmelerimiz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi desteklerden faydalanabilir. 4. bölgede OSB’de bu yatırımı gerçekleştirdiğinde sağlanan teşvikler, yatırım maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmektedir.” diyerek bölgesel desteklerin önemini anlattı.

Yatırımcılar İçin Cazip Fırsatlar

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımların sağladığı desteklerin daha avantajlı hale geleceğini ifade eden Genç, “Vergi indirimi kapsamında yatırımın yüzde 20’si kadar, yani 120 milyon liraya 24 milyon lira destek sunulmaktadır.” dedi. Ayrıca ilave istihdam için işveren SGK primi desteği sağlandığını belirtti.

Genç, “Yatırımın yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla azami 12 milyon lira kadar faiz ve kar payı desteği uygulanmaktadır. Yatırım kapsamında alınan makineler için ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve İş Dünyasından İlgi

Toplantıya KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat Erol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, girişimciler ve oda temsilcileri katıldı. İş dünyası temsilcileri, sunulan teşviklerle ilgili sorular sordu ve bilgi aldı.

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü...

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (sağda), programda konuşma yaptı.

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü...

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (sağda), programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Denizde Boğulma Faciası: Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti
2
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk Toplumu Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Balıkesir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Samsun'da 4 Günde Kurtarılan 96 Kişi ve Ulaşılan 62 Hastaya Yoğun Mücadele
6
Fransa'dan İran'a Nükleer Mesaj: Askeri Çözümler Geçersiz
7
Kula'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!